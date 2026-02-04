Torna il premio LeggiAmo a scuola | guardia di finanza e scuole insieme per la cultura della legalità

La Guardia di Finanza di Como rilancia il premio LeggiAmo a scuola. L’iniziativa coinvolge studenti e insegnanti in un concorso letterario dedicato alla legalità. Le scuole del territorio si preparano a partecipare, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui valori civici. La gara torna dopo un’interruzione, puntando a rafforzare il rapporto tra forze dell’ordine e scuola.

Il comando provinciale della finanza di Como promuove una nuova edizione del concorso letterario "Premio LeggiAmo a Scuola. Fiamme Gialle e Costituzione", realizzato in collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale di Como e con il patrocinio del Comune di Como. L'iniziativa è rivolta agli.

