I cristiani di Taybeh nel mirino dei coloni israeliani

Taybeh, l’unica cittadina della Cisgiordania abitata interamente da cristiani, si trova frequentemente sotto pressione a causa delle azioni dei coloni israeliani. Negli ultimi mesi, ci sono stati episodi di atti di vandalismo e tentativi di espulsione che hanno coinvolto le proprietà dei residenti locali. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale sulle tensioni che coinvolgono la comunità cristiana di questa zona.

Taybeh, l’unica cittadina interamente cristiana della Cisgiordania è costantemente nel mirino dei coloni israeliani. Servizio della corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - I cristiani di Taybeh nel mirino dei coloni israeliani Articoli correlati Leggi anche: Coloni incontrollabili, la colpa è di Ben Gvir: parola dei servizi israeliani Cisgiordania, le case dei palestinesi bruciate dai coloni israelianiI coloni israeliani continuano ad attaccare le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata. I cristiani di Taybeh nel mirino dei coloni israeliani Una selezione di notizie su I cristiani di Taybeh nel mirino dei... Temi più discussi: Taybeh, nuovi attacchi dei coloni contro fabbrica e cava nell’unica cittadina cristiana della Cisgiordania; Cristiani in Terra Santa, il grido da Taybeh: Aiutateci a restare; Taybeh, il villaggio cristiano in Palestina che resiste agli attacchi dei coloni. La testimonianza di padre Bashar: Vogliamo restare qui; Rimanere è una vocazione. Desio e Taybeh, un ponte di solidarietà verso il gemellaggioL'amministrazione comunale sta lavorando al gemellaggio con Taybeh, villaggio della Cisgiordania. Intanto la comunità pastorale ha avviato una raccolta fondi per sostenere l'asilo frequentato da bambi ... mbnews.it A Taybeh, dove i cristiani lottano per sopravvivereLa statua del Cristo ad annunciare il villaggio, in mezzo al piccolo crocevia. La stazione della polizia, aperta e disabitata, e poi le strade vuote della domenica e della paura. Taybeh è l’ultimo ... avvenire.it Il grido di Taybeh, l’ultimo villaggio cristiano della Palestina: «Non chiediamo solo compassione, ma anche solidarietà» Leggi qui : - facebook.com facebook Il grido di Taybeh, l’ultimo villaggio cristiano della Palestina: «Non chiediamo solo compassione, ma anche solidarietà» Leggi qui : x.com