I cristiani di Taybeh nel mirino dei coloni israeliani

Da tv2000.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Taybeh, l’unica cittadina della Cisgiordania abitata interamente da cristiani, si trova frequentemente sotto pressione a causa delle azioni dei coloni israeliani. Negli ultimi mesi, ci sono stati episodi di atti di vandalismo e tentativi di espulsione che hanno coinvolto le proprietà dei residenti locali. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale sulle tensioni che coinvolgono la comunità cristiana di questa zona.

Taybeh, l’unica cittadina interamente cristiana della Cisgiordania è costantemente nel mirino dei coloni israeliani. Servizio della corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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