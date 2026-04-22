Grottammare piange Astutillo Zampillo | addio a un simbolo vivace

A Grottammare, il centro si sveglia con una sensazione di vuoto dopo la scomparsa di Francesco Pomili, noto come Astutillo Zampillo. L’uomo aveva 63 anni ed era molto conosciuto in paese. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra i cittadini, che lo ricordano per la sua presenza vivace e il suo legame con la comunità. La città si prepara a rendere omaggio a questa figura amata da tutti.

Il centro di Grottammare si risveglia con un senso di vuoto incolmabile dopo la scomparsa di Francesco Pomili, uomo di 63 anni conosciuto da tutta la comunità come Astutillo Zampillo. La notizia della sua morte, avvenuta nelle ultime ore a causa di una malattia che lo aveva colpito nel tempo, ha colpito profondamente i residenti del comune marchigiano. L’anima vivace tra i vicini e le piazze di Grottammare. Per chiunque percorresse le strade del centro, la presenza di Francesco Pomili era un elemento costante e quasi naturale del paesaggio urbano. Era una figura estremamente riconoscibile, distinguibile per un modo di vestire eclettico e uno stile personale che non passava inosservato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grottammare piange Astutillo Zampillo: addio a un simbolo vivace Notizie correlate Addio a Orazio Russo: il calcio siciliano piange un simbolo rossazzurroÈ morto all’età di 52 anni Orazio Russo , una delle figure più rappresentative del calcio siciliano e, in particolare, del... Pistoia piange il prof. Puglia: addio a un simbolo di scienza e memoriaLa comunità di Pistoia si prepara a dare l’ultimo saluto a Roberto Puglia, stimato docente di fisica e matematica presso il Liceo Scientifico locale,...