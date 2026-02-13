Addio a Orazio Russo | il calcio siciliano piange un simbolo rossazzurro

Orazio Russo, figura di spicco del calcio siciliano, è scomparso a 52 anni a causa di una malattia improvvisa. Russo, noto per aver giocato e allenato le squadre locali, ha lasciato un segno indelebile nel mondo sportivo dell’isola. La sua morte ha suscitato dolore tra tifosi e colleghi, che ricordano la sua passione e dedizione per il calcio.

È morto all'età di 52 anni Orazio Russo, una delle figure più rappresentative del calcio siciliano e, in particolare, del:contentReferenceoaicite:0{index=0}. La notizia della scomparsa dell'ex attaccante, malato da tempo, ha profondamente scosso l'ambiente sportivo italiano e i tifosi rossazzurri, per il legame indissolubile che ha costruito con il club etneo nel corso della sua carriera sia dentro che fuori dal campo.:contentReferenceoaicite:1{index=1} Una vita dedicata al calcio Nato a Misterbianco, Russo non è stato soltanto un calciatore di grande valore, ma anche un punto di riferimento umano e professionale per il Catania.