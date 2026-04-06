Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia fiamme vicino alle case | domato dai pompieri

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Monte Epomeo a Ischia, interessando due fronti di fiamme. Le fiamme sono state contenute dai vigili del fuoco e l’intervento è ancora in corso per completare lo spegnimento. Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni situate nelle vicinanze, ma non si registrano danni alle strutture. La situazione rimane monitorata dalle forze di emergenza.

Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia, individuati due fronti del fuoco. Domato dai vigili del fuoco e in corso di spegnimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Grosso incendio a Pontecagnano (Salerno): fiamme vicino alle case, arrivano i pompieri Incendio in azienda, rifiuti in fiamme: pompieri e carabinieri sul postoIncendio in azienda alla Green Mass Logistic di Castel Mella: in fiamme un cumulo di rifiuti in alluminio. Si parla di: Ischia, doppio fronte di fuoco sull'Epomeo minaccia le abitazioni. Spento alle 5 l'incendio sul monte EpomeoE' stato completamente domato alle cinque di questa mattina il vasto incendio che ha interessato il monte Epomeo, a Serra Fontana sull'isola di Ischia. Al lavoro i Vigili del Fuoco e gli uomini della ... rainews.it Ischia, brucia il monte Epomeo. Abitazioni a rischioUn incendio è divampato nella serata di ieri sul monte Epomeo, sull'isola di Ischia. Due i fronti di fuoco, di cui uno ha lambito un'abitazione privata disabitata, mentre il secondo si è propagato ... napoli.repubblica.it