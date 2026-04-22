Il team manager ha dichiarato che il futuro della squadra deve ancora essere deciso e che ci sarà tempo per riflettere su eventuali cambiamenti. Ha anche invitato a concentrarsi sul presente, cercando di ottenere il massimo risultato nelle prossime cinque gare, mantenendo un atteggiamento realistico e concentrato sulla competizione attuale.

"Restiamo con i piedi ben saldi sul terreno, e godiamoci questo momento cercando di raccogliere il massimo da qui alle prossime cinque gare. E stiamo al presente: al futuro penseremo". Sarà che è spesso in tuta, Fabio Grosso, ma l’idea è che l’allenatore del Sassuolo non abbia troppa voglia di farsi tirare, come si dice in gergo, per la giacchetta. E che tutto questo gran parlare del suo futuro, quando alla fine della stagione manca ancora un mese e la sua posizione contrattuale – scadenza 2027, per il poco che vale, vale comunque – non lo intrighi più di tanto. La conferma in quel di Coverciano, dove l’allenatore del Sassuolo ha ritirato il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grosso, il futuro è da scrivere : "Ma ci sarà tempo per pensarci"

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Sassuolo, nel caso (molto probabile) di addio di Grosso, uno dei profili più indicati per la sostituzione è quello di Alberto Aquilani, che tanto bene sta facendo al Catanzaro. @sportmediaset x.com