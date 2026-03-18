Juventus rebus portiere | Perin dà certezze ma il futuro è tutto da scrivere

La Juventus si trova ad affrontare un rebus tra i pali, con Perin che garantisce stabilità e sicurezza nel breve termine. Nel frattempo, DiGregorio si impegna per riconquistare la titolarità, lasciando il futuro del ruolo di portiere ancora tutto da definire. La situazione rimane in evoluzione, senza decisioni ufficiali prese finora.

Tra presente e futuro, la porta della Juventus diventa un caso aperto: Perin offre certezze e solidità immediata, mentre DiGregorio lavora per riprendersi il posto. L’equilibrio trovato da Spalletti funziona e anticipa le strategie del club per la prossima stagione. Perin convince ma DiGregorio scalpita: il segreto della gestione Spalletti. A seguito di un momento negativo, DiGregorio ha temporaneamente perso il posto da titolare. Nelle ultime quattro gare è stato impiegato Mattia Perin, protagonista di prestazioni convincenti. Le recenti uscite hanno mostrato una squadra con maggiore compattezza: il motivo, tra gli altri, è la ritrovata sicurezza tra i pali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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