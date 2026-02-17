Palermo riqualificata | 13 milioni di euro per un parco urbano tra le stazioni Lolli e Notarbartolo

Palermo ha deciso di investire 13 milioni di euro per creare un parco urbano tra le stazioni di Lolli e Notarbartolo, dopo aver approvato il progetto di riqualificazione. La città cerca di migliorare gli spazi pubblici e di offrire un’area verde ai residenti e ai pendolari che ogni giorno transitano in quella zona. Il nuovo parco si svilupperà lungo un tratto di circa un chilometro, offrendo spazi per il relax e la socialità, e mira a ridurre il traffico nel centro cittadino.

Palermo: Un Polmone Verde tra le Stazioni, 13 Milioni di Euro per Riconnettere la Città. Palermo si prepara a una trasformazione urbana significativa con l'approvazione di un progetto per la realizzazione di un nuovo parco urbano lineare che collegherà le stazioni ferroviarie di Lolli e Notarbartolo. L'iniziativa, finanziata con 13 milioni di euro nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, mira a riqualificare un'area cruciale del centro città, superando le barriere create dalla trincea ferroviaria e offrendo nuovi spazi verdi e servizi alla cittadinanza. Un Masterplan per la Rigenerazione Urbana.