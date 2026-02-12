Grimaldi prende in consegna la Grande Michigan car carrier ammonia ready da 9 mila veicoli

Questa mattina il Gruppo Grimaldi ha preso in consegna la nave Grande Michigan, un nuovo car carrier progettato per trasportare fino a 9 mila veicoli. È l’ottava unità della flotta a essere pronta per il trasporto di ammoniaca, un passo importante per ridurre l’impatto ambientale dei suoi viaggi.

Il Gruppo Grimaldi ha ufficialmente preso in consegna questa mattina la Grande Michigan, ottava unità PCTC ammonia ready della flotta partenopea, progettata per combinare elevata capacità di trasporto e ridotto impatto ambientale. La nave, costruita da China Merchants Heavy Industries Jiangsu, sarà impiegata sul servizio Asia-Europa. Nave hi-tech e sostenibile. Lunga 220 metri e larga 38, con una stazza lorda di 93.145 tonnellate e una velocità di crociera di 18 nodi, la Grande Michigan può trasportare fino a 9.000 CEU fra veicoli elettrici e a combustibili fossili. La denominazione rende omaggio allo stato del Michigan, cuore dell’industria automobilistica statunitense e storico partner del Gruppo Grimaldi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

