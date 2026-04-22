Greta Cecchetti a San Pietro a Vico | segreti e biografia sul diamante

Ieri, il centro Anspi di San Pietro a Vico ha accolto Greta Cecchetti, figura nota nel mondo del softball, per un evento dedicato agli appassionati. L'iniziativa ha combinato dimostrazioni tecniche sul diamante con momenti di approfondimento letterario, attirando un pubblico interessato a conoscere meglio la protagonista e le sue attività. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e sostenitori del settore sportivo.

Il centro Anspi di San Pietro a Vico è stato ieri il cuore pulsante del softball nazionale, ospitando Greta Cecchetti per un evento che ha intrecciato tecnica pura sul diamante e approfondimento letterario. La lanciatrice azzurra, protagonista della giornata organizzata da Drk sport, ha presentato la sua biografia intitolata Strike, scritta insieme al giornalista Paolo Bottari, offrendo alle giovani atlete toscane un momento di confronto diretto con l’eccellenza olimpica. Tecnica e formazione: il clinic per le lanciatrici toscane. Sotto il sole dei campi da gioco, l’attenzione si è concentrata sulla precisione del gesto atletico. Greta Cecchetti ha guidato un seminario tecnico rivolto specificamente alle lanciatrici delle squadre locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Greta Cecchetti a San Pietro a Vico: segreti e biografia sul diamante Notizie correlate luca cecchetti torna sul ring con pureA due anni dallo stop di Cecchetti, è giunto il momento di rimettere i guantoni e salire in pedana per affrontare Nabil Tassa, attuale campione... Segreti di sangue: la verità su Ettore e Greta stravolge i MarchesiLe vicende che coinvolgono la famiglia Marchesi stanno per prendere una piega inaspettata nella puntata di Il paradiso delle signore prevista per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Greta Cecchetti a San Pietro a Vico: clinic per le giovani atlete e presentazione del libro Strike; A S.Pietro a Vico un incontro con la campionessa Greta Cecchetti; La leggenda del softball Greta Cecchetti grande protagonista a Lucca fra diamante e racconto biografico. La leggenda del softball Greta Cecchetti grande protagonista a Lucca fra diamante e racconto biograficoGrande pomeriggio di sport al circolo Anspi di San Pietro a Vico, per un giorno epicentro della disciplina a livello nazionale ... luccaindiretta.it A San Pietro a Vico un incontro con la campionessa di softball Greta CecchettiSOFTBALL - Appuntamento lunedì 20 aprile all’impianto sportivo de I Campini di S.Pietro a Vico alle ore 18,30. A San Pietro a Vico, lunedì 20 aprile, la campionessa di softball e allenatrice della n ... noitv.it LUNEDì 20 APRILE A S.PIETRO A VICO LA CAMPIONESSA DI SOFTBALL GRETA CECCHETTI INCONTRA I GIOVANI E PRESENTA IL LIBRO SULLA SUA STORIA A S.Pietro a Vico, lunedì 20 aprile, la campionessa di softball e allenatrice della nazionale it - facebook.com facebook