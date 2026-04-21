Le vicende che coinvolgono la famiglia Marchesi stanno per prendere una piega inaspettata nella puntata di Il paradiso delle signore prevista per mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 16:10 su Rai 1. Mentre Matteo affronta le conseguenze del suo arresto per l’intrusione nell’abitazione dei Marchesi, una rivelazione che travalica i confini della semplice cronaca familiare sta per scuotere profondamente l’equilibrio dei protagonisti, partendo da un messaggio cruciale destinato ad Adelaide. Segreti di sangue e verità nascoste tra i Marchesi. Il fulcro drammatico della prossima messa in onda riguarda proprio il legame tra i membri della stirpe Marchesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Segreti di sangue: la verità su Ettore e Greta stravolge i Marchesi

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