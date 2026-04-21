Segreti di sangue | la verità su Ettore e Greta stravolge i Marchesi

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vicende che coinvolgono la famiglia Marchesi stanno per prendere una piega inaspettata nella puntata di Il paradiso delle signore prevista per mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 16:10 su Rai 1. Mentre Matteo affronta le conseguenze del suo arresto per l’intrusione nell’abitazione dei Marchesi, una rivelazione che travalica i confini della semplice cronaca familiare sta per scuotere profondamente l’equilibrio dei protagonisti, partendo da un messaggio cruciale destinato ad Adelaide. Segreti di sangue e verità nascoste tra i Marchesi. Il fulcro drammatico della prossima messa in onda riguarda proprio il legame tra i membri della stirpe Marchesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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