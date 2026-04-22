Greco vince il Warren White Award

L’Università di Pisa ha ricevuto il Warren White Award, un riconoscimento internazionale di rilievo. La premiazione è stata assegnata a Maria Sabrina Greco, docente dell’ateneo, in occasione di un evento dedicato a professionisti e ricercatori del settore. La cerimonia si è svolta in una sede internazionale, con la presenza di rappresentanti di istituzioni accademiche e scientifiche da vari paesi.

Riconoscimento internazionale di primo piano per l’ Università di Pisa. Maria Sabrina Greco, ordinaria di telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, ha ottenuto il “ Warren White Award ” 2026 dell’ IEEE Aerospace and Electronic Systems Society, il principale premio alla carriera nel settore dei sistemi radar. Negli ultimi 25 anni il riconoscimento è stato assegnato solo a tre studiosi italiani, di cui due appartenenti proprio all’Ateneo pisano. Un dato che conferma il peso del gruppo di ricerca in telecomunicazioni dell’Università. L’attività scientifica di Greco si concentra sull’elaborazione statistica dei segnali e sulla teoria della stima e della rivelazione, con applicazioni dirette ai sistemi radar.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Greco vince il Warren White Award Notizie correlate Ricerca: Maria Sabrina Greco riceve il “Warren White Award”Pisa, 20 aprile 2026 – Maria Sabrina Greco, docente di telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, è la vincitrice... Videogiochi, l'agrigentino Gero Micciché vince il DStars Award 2026Si tratta del secondo riconoscimento nella stessa categoria, dopo il premio già ottenuto nel 2022, quando aveva lanciato Need for Speed: Unbound... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maria Sabrina Greco vince il Warren White Award deIla Società Internazionale di Sistemi Aerospaziali ed Elettronici; Greco vince il Warren White Award; SabrinaGreco; Ricerca | Maria Sabrina Greco riceve il Warren White Award. Unipi: la professoressa Greco vince il 'Warren White Award'Maria Sabrina Greco, docente di telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, è la vincitrice dell’edizione 2026 del prestigioso Warren White Award dell’ IEEE Aerospace and Elec ... nove.firenze.it Una prof toscana ottiene il Warren White AwardPISA: Maria Sabrina Greco, docente del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, è la terza italiana a ottenere il riconoscimento negli ultimi 25 anni ... toscanamedianews.it Maria Sabrina Greco, docente di telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - Università di Pisa, è la vincitrice dell’edizione 2026 del prestigioso “Warren White Award” dell’ IEEE Aerospace and Electronic Systems Society (AESS) La not facebook