Videogiochi l' agrigentino Gero Micciché vince il DStars Award 2026

Un professionista italiano nel settore dei videogiochi ha ricevuto il DStars Award 2026 nella categoria “Far Star”. La premiazione si è svolta quest'anno e il riconoscimento è stato assegnato a chi si è distinto per il proprio percorso internazionale nel campo. La vittoria riguarda un esperto proveniente dalla provincia di Agrigento.

Si tratta del secondo riconoscimento nella stessa categoria, dopo il premio già ottenuto nel 2022, quando aveva lanciato Need for Speed: Unbound L’agrigentino Gero Micciché ha vinto il DStars Award 2026 nella categoria “Far Star”, riconoscimento assegnato ai professionisti italiani del videogioco che si distinguono per il proprio percorso internazionale. Per Micciché si tratta del secondo riconoscimento nella stessa categoria, dopo il premio già ottenuto nel 2022, quando aveva lanciato il videogame Need for Speed: Unbound. Il premio arriva al termine di un periodo di lavoro intenso, durante il quale Micciché ha lavorato a Battlefield 6, che è stato il videogioco più venduto del 2025. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Videogiochi, l'agrigentino Gero Micciché vince il DStars Award 2026 Articoli correlati Il ciclone Harry avanza e l'allerta diramata sull'Agrigentino è gialla, il sindaco Micciché: "Scuole chiuse domani e martedì"Tanto per le piogge, quanto per i temporali, la Protezione civile nazionale parla - per l'Agrigentino - di “ordinaria criticità”. Giovanna Terzi Bosatelli vince il prestigioso premio Standout woman award 2026Giovanna Terzi Bosatelli, vice presidente del gruppo Polifin e consigliere di amministrazione di Gewiss, ha ricevuto lo Standout woman award 2026,...