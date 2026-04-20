Ricerca | Maria Sabrina Greco riceve il Warren White Award

Il 20 aprile 2026, è stato annunciato che una docente di telecomunicazioni presso un dipartimento di ingegneria ottiene il riconoscimento denominato “Warren White Award” dall’IEEE Aerospace and Electronic Systems Society. La premiazione riguarda l’edizione di quest’anno e la docente in questione lavora in un’università di Pisa. È la prima volta che riceve questo premio.

Pisa, 20 aprile 2026 – Maria Sabrina Greco, docente di telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, è la vincitrice dell’edizione 2026 del prestigioso “Warren White Award” dell’IEEE Aerospace and Electronic Systems Society (AESS). Si tratta del più importante riconoscimento alla carriera per studiosi di sistemi radar. Negli ultimi 25 anni è stato conferito solo tre italiani, di cui due del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione: Fulvio Gini nel 2022 e, quest’anno, Maria Sabrina Greco, a riprova della grande qualità scientifica del gruppo di ricerca in telecomunicazioni dell’Università di Pisa. La professoressa Greco si occupa di elaborazione statistica dei segnali e teoria della stima e della rivelazione con applicazioni ai sistemi radar.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricerca: Maria Sabrina Greco riceve il “Warren White Award” Notizie correlate Usa, Angelo Crespi riceve il “2025 Fiac Excellency Award”La Foundation for Italian Art and Culture (Fiac) ha conferito al Direttore Generale della Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi, il “2025 Fiac... Specializzato in matrimoni, un ristorante ravennate riceve il prestigioso "Wedding Award 2026"Il ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia ha ricevuto il Wedding Awards 2026 di matrimonio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Ricerca: Maria Sabrina Greco riceve il Warren White AwardPisa, 20 aprile 2026 – Maria Sabrina Greco, docente di telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, è la vincitrice dell’edizione 2026 del prestigioso Warren White Award ... lanazione.it Unipi: la professoressa Greco vince il 'Warren White Award'Maria Sabrina Greco, docente di telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, è la vincitrice dell’edizione 2026 del prestigioso Warren White Award dell’ IEEE Aerospace and Elec ... nove.firenze.it