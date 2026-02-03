La Carovana di Naturalmente Pianoforte | ecco gli ospiti e le tappe del cammino artistico

Questa mattina, nell’Auditorium della Fraternità di Romena, è stata annunciata l’edizione 2026 della Carovana di Naturalmente Pianoforte. L’evento si svolgerà dal 15 al 19 luglio e porterà gli artisti attraverso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Sono stati svelati gli ospiti e le tappe di questa settimana di musica e natura, che promette di attirare molti appassionati.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – È stata presentata nell'Auditorium della Fraternità di Romena l'edizione 2026 della Carovana di Naturalmente Pianoforte, il trekking artistico che dal 15 al 19 luglio attraverserà il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Cinque giorni di cammino lento, tra musica, parole, incontri e paesaggi, in cui il passo diventa gesto culturale e il viaggio esperienza condivisa. Un progetto nato all'interno del festival Naturalmente Pianoforte e realizzato dall'associazione Pratoveteri Aps insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che fin dall'inizio ha riconosciuto nella Carovana un modo nuovo e profondo di abitare il territorio, intrecciando arte, comunità e natura in un'unica esperienza.

