Oggi si aprono le iscrizioni alla Carovana di Naturalmente Pianoforte. L’evento si svolgerà dal 15 al 19 luglio nel cuore del Casentino, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La manifestazione invita appassionati e musicisti a vivere un’esperienza tra natura e musica, in uno dei luoghi più suggestivi della regione.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Si aprono oggi le iscrizioni alla Carovana di Naturalmente Pianoforte, iniziativa del festival che dal 15 al 19 luglio 2026 porterà i partecipanti nel cuore più profondo e suggestivo del Casentino, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un cammino che unirà alcuni dei centri più significativi del territorio: Raggiolo, Badia Prataglia, Moggiona, Pratovecchio, fino a Romena. Lungo il percorso, i camminatori saranno accompagnati da scrittori, musicisti, attori, fumettisti e guide ambientali, in un tempo lento che lascia spazio a ciò che accade. Un incontro pubblico domenica 1° febbraio alle ore 15, presso l’Auditorium della Fraternità di Romena (Pratovecchio, Arezzo), sarà l’occasione per raccontare visione, percorso e dettagli dell’edizione 2026 della Carovana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via le iscrizioni alla carovana di «Naturalmente Pianoforte»

Naturalmente Pianoforte torna dall’11 al 19 luglio 2026 ad Arezzo.

