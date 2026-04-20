Temporale e grandine su Milano chicchi fino a 4 centimetri | Mai vista così grande ad Aprile

Un nuovo episodio di maltempo ha colpito Milano e le aree vicine, con un temporale che ha portato anche grandine. I chicchi, alcuni di circa 4 centimetri di diametro, sono stati osservati durante le precipitazioni. La pioggia intensa ha causato disagio in città, mentre le condizioni meteorologiche sono rimaste instabili. È la prima volta in aprile che si registra una grandinata di queste dimensioni in questa zona.

Le precipitazioni sono tornate ad abbattersi sulla città di Milano e dintorni con una forte grandinata. "Mai vista tanta grandine ad Aprile", ha scritto un utente su Facebook. "Granelli fino a 4 centimetri", ha commentato un altro, pubblicando foto e video delle strade imbiancate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il temporale a nord di Varese nello scatto di @fabiobaggio. Un passaggio perturbato che ha portato fulmini e grandine. - facebook.com facebook

A breve un temporale.Cambia il cielo. x.com