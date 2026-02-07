Danni sui binari dell’Alta velocità a Bologna, con cavi tranciati e treni in ritardo che creano disagi ai pendolari. Le autorità ipotizzano un gesto contro i Giochi. Il ministro Salvini definisce tutto “azioni inaudite”. Il gruppo Fs rassicura: la circolazione sta tornando alla normalità, anche se il Ministero dei Trasporti parla di episodi che ricordano gli atti terroristici in Francia prima dell’apertura delle Olimpiadi.

Ritardi di oltre due ore sull’Alta velocità nel nodo ferroviario di Bologna a causa di un intervento della polizia. I treni dell’alta velocità sono stati fatti transitare sui binari di superficie e questo ha causato numerosi ritardi e disagi ai passeggeri in viaggio. «Nella mattinata odierna sono stati riscontrati gravi danni all’infrastruttura ferroviaria riconducibili ad azioni di sabotaggio, che hanno provocato disagi alla circolazione dei treni, attualmente in progressiva ripresa», fa sapere in una nota il Gruppo Fs. Sulla linea Ancona–Rimini, in prossimità di Pesaro, è stato segnalato un incendio doloso a una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bologna, cavi tranciati e danni sull'Alta velocità: treni in ritardo e disagi. L'ipotesi: atto contro i Giochi. Salvini: «Azioni inaudite»

Approfondimenti su Alta Velocità Disagi

Questa mattina a Bologna i cavi della stazione sono stati tranciati, causando disagi e ritardi.

La stazione di Bologna ha vissuto un ritardo imprevisto questa mattina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alta Velocità Disagi

Argomenti discussi: Bologna, caos treni: ritardi di oltre un'ora. Cavi tranciati e un ordigno, ipotesi sabotaggio ai Giochi. Salvini: Attentato, qualcuno...; Cavi tranciati alla stazione di Bologna: treni in ritardo anche verso il Veneto; Il dipinto rubato dei ‘Dodici Apostoli’ ritrovato dopo 18 anni dai carabinieri (in una chiesa); È il 2026, basta viaggiare con i jeans. Bufera sul messaggio di Ryanair.

Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna lungo la linea per Padova. Ipotesi sabotaggioTre i danneggiamenti sulle linee ferroviarie: ordinaria e alta velocità Bologna-Padova e la Bologna-Ancona a Pesaro. Sospetti sulla galassia anarchico-antagonista ... rainews.it

Cavi tranciati e un ordigno sulla Bologna-Padova, ipotesi sabotaggio Olimpiadi. Mit: Episodi inquietanti. Salvini: AttentatoQuesta mattina la Polfer di Bologna è intervenuta dopo che è stato dato fuoco a uno scambio ferroviario. Il gesto, spiegano gli inquirenti, è presumibilmente doloso, ma non è stato ancora rivendicato. affaritaliani.it

Treni, sabotaggi ai cavi elettrici tra Bologna e Ancona: ritardi e cancellazioni anche dalla Puglia x.com

Allarme sicurezza sulle ferrovie italiane all’inizio delle Olimpiadi. Ordigno rudimentale, cavi tranciati e una cabina elettrica incendiata: tre azioni mirate hanno colpito linee chiave tra Bologna, Padova, Ancona e Pesaro, causando disagi alla circolazione facebook