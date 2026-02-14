L' ombra del sabotaggio ancora danni sull' Alta Velocità | treni cancellati o in ritardo disagi anche a Torino Porta Nuova

Questa mattina, intorno alle 7, la polizia ha avviato indagini sulla linea Alta Velocità Roma - Napoli a causa di danni sospetti che hanno causato cancellazioni e ritardi dei treni. I disagi si sono fatti sentire anche a Torino Porta Nuova, dove alcuni convogli sono stati soppresse o hanno accumulato decine di minuti di ritardo. È ancora da chiarire se si tratti di un atto di sabotaggio o di un problema tecnico, ma le autorità stanno lavorando per capire cosa sia successo. I treni a lunga percorrenza sono stati coinvolti, creando un caos tra i passeggeri in partenza e in arrivo.

Hanno avuto inizio questa mattina intorno alle 7 i primi accertamenti sulla linea Alta Velocità Roma - Napoli da parte dell'autorità giudiziaria. Il motivo sembra da ricondursi ad atti dolosi che si stanno verificando con frequenza nell'ultimo periodo, con importanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria a livello regionale e disagi avvertiti anche a Torino con treni cancellati e ritardi superiori a 100 minuti. La circolazione in particolare è stata rallentata a causa del danneggiamento all'infrastruttura da parte di ignoti nei pressi di Salone. Una situazione che è gradualmente rientrata dopo ore, intorno alle 13.