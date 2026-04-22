A Torino si è svolto il primo evento Be Comics! Be Games!, che ha riscosso un notevole riscontro tra gli appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop. L'iniziativa ha attirato numerosi visitatori nel suo debutto, creando un’atmosfera vivace e partecipativa. Ora l’organizzazione ha annunciato che la manifestazione si ripeterà con un’edizione natalizia, prevista nei prossimi mesi.

Un grande successo è avvenuto nei lidi di Torino, con un evento che al suo primo anno di nascita, ha conquistato la maggior parte del pubblico nerd. Chiude oggi la prima edizione di Be Comics! Be Games! Torino, l’evento realizzato da Fandango Club Creators in partnership con GL events Italia a Lingotto Fiere. Oltre 25.000 gli appassionati di fumetti, videogiochi, cosplay e K-pop che hanno accolto con entusiasmo la nuova tappa del format, che si prefigge di diventare un appuntamento fisso della città. Dichiarazione “Eventi come questo sono in grado, come pochi, di coinvolgere il pubblico, rendendolo protagonista della manifestazione. Si.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Grande successo per il primo Be Comics! Be Games! di Torino, che ora si prepara per l’edizione natalizia

Notizie correlate

L’edizione 2026 di Be Comics! Be Games è stata un successo (e ora si prepara a fare il bis)Un edizione da record per il Be Comics! Be Games! di quest’anno a Padova, grazie ai suoi stand, ai suoi partner( tra cui noi di Screenworld.

Udine Comics e Games 2026. Grande successo tra cultura pop e un romantico SìSi è conclusa l’edizione 2026 di Udine Comics & Games, che nel weekend del 14 e 15 febbraio ha trasformato Udine Esposizioni in un interessante polo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Grande successo per la V edizione di Biennale Tecnologia; Bagheria celebra la gioia e l’integrazione: grande successo per il Carnevale di Primavera – Il Carnevale della città e del mare – Il Carnevale dei Popoli; Formia, grande successo per le Giornate Internazionali di Studi Formiani: ricerca, territorio e comunità al centro; Grande successo per la quarta edizione del Tic Festival.

Grande successo a Reggio Calabria per il Primo Trofeo Passione Caccia e Tiro: 83 partecipanti e una community sempre più unitaIl 19 aprile 2026 resterà una giornata simbolica per la comunità venatoria reggina e per tutti gli appassionati di tiro sportivo. Nella suggestiva cornice del TAV L’Orizzonte si è svolto il Primo Trof ... strettoweb.com

Grande successo a Salerno per la Finale Nazionale GiocaMath 2026StampaSi è svolta sabato scorso la Finale Nazionale delle gare di matematica GiocaMath 2026, organizzata dall’APS IN.FOR.DIDA. in collaborazione con l’Associazione Nessuno e Centomila, con il sostegno ... salernonotizie.it

Quotidiano l'Attacco. . LE SCUOLE DELLA FELICITÀ Grande successo per il progetto extracurriculare dal titolo "Abitare la felicità" tenutosi lo scorso weekend al "Virgilio-La Salandra" di Troia: le testimonianze. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/2ss8vm6k #latt - facebook.com facebook

Grande successo di pubblico con 3500 persone che hanno partecipato, al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, alla terza edizione di Idee per il futuro - nel cuore di Roma, iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con l'Associ x.com