Grande partecipazione all' assemblea della Rsu del Comune di Udine
Ieri, 21 aprile, si è svolta l’assemblea dei dipendenti del Comune di Udine, promossa dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria di palazzo D'Aronco. L’incontro ha visto una notevole presenza di lavoratori, che si sono riuniti per discutere questioni legate alla loro attività e condizioni di lavoro. La partecipazione ha coinvolto un numero significativo di dipendenti, rendendo l’evento uno dei più partecipati degli ultimi tempi.
Ha riscosso grande partecipazione, ieri, 21 aprile, l’assemblea dei dipendenti del Comune di Udine promossa dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria di palazzo D'Aronco. Un'assemblea che lancia un segnale chiaro: tra i lavoratori cresce la volontà di esserci, di partecipare e di affrontare con.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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