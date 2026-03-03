Como accorpamento in Comune | comandante della polizia locale anche ai nidi e al Sociale Rsu | Scelta frettolosa

A Como si è deciso di affidare al comandante della polizia locale anche i compiti nei nidi e nel settore sociale, in seguito al pensionamento della dirigente che aveva preso il suo posto. La decisione è stata presa rapidamente, suscitando reazioni delle rappresentanze sindacali, che hanno definito l’assegnazione come una scelta frettolosa. La riorganizzazione amministrativa del Comune ha già generato discussioni tra dipendenti e cittadini.

Al Comune di Como continua la girandola degli incarichi dirigenziali. Con il pensionamento della dirigente che aveva sostituito Luciani, arriva un nuovo assetto organizzativo che sta già facendo discutere.Dal 1 marzo – con atto datato 2 marzo e retroattivo – il comandante della polizia locale.