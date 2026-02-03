Pellegrinaggio civile a Fossoli e Carpi | grande partecipazione per l’iniziativa del Comune di Laterina Pergine Valdarno

Un gruppo di cittadini di Laterina Pergine Valdarno ha visitato Fossoli e Carpi in un pellegrinaggio civile. La partecipazione è stata molto alta, con persone di tutte le età che hanno voluto ricordare il passato e rafforzare il senso di comunità. L’iniziativa si è conclusa ieri, lasciando un segno evidente tra i partecipanti.

Arezzo, 03 febbraio 2026 – Si è concluso con un bilancio di grande partecipazione il pellegrinaggio civile promosso dal Comune di Laterina Pergine Valdarno al Campo di Fossoli e al Comune di Carpi, un viaggio che ha unito memoria storica e cittadinanza attiva, coinvolgendo un'ampia delegazione di cittadini di diverse generazioni. Il percorso ha avuto come tappa centrale il Campo di Fossoli, uno dei principali luoghi della deportazione in Italia durante la Seconda guerra mondiale. Nato inizialmente come campo per prigionieri di guerra, Fossoli divenne, dopo l'8 settembre 1943, un campo di concentramento e transito sotto il controllo nazifascista, dal quale migliaia di ebrei, oppositori politici e civili furono deportati verso i campi di sterminio.

