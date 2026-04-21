La sorella di Francesca Manzini ha espresso pubblicamente il desiderio che la concorrente venga eliminata dal Grande Fratello Vip. La partecipante è una delle figure più discusse di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Le sue parole sono state pronunciate in modo diretto e senza mezzi termini, attirando l’attenzione di chi segue il programma. La sua posizione si aggiunge alle numerose opinioni espresse sul percorso della showgirl all’interno della casa.

Francesca Manzini è tra le grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi sui teleschermi di Canale 5. La donna si è messa in luce sia per la sua speciale amicizia con Raimondo Todaro che per la sua fragilità. In queste ore sta facendo molto parlare un post pubblicato dalla sorella dell'imitatrice nel suo profilo Instagram. Lilli Manzini ha usato parole al vetriolo per descrivere la congiunta e la sua partecipazione all'interno del Grande Fratello Vip: "Non sono mai voluta intervenire sulla partecipazione di mia sorella Francesca a questo programma, ma quando è troppo è troppo. Sono settimane che non faccio che leggere commenti di insulti nei suoi confronti in tutti i social.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, parla la sorella di Francesca Manzini: “Spero venga eliminata”, parole al vetriolo

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