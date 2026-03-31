Durante la permanenza al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha mostrato emozioni intense e ha confessato di sentire molto la mancanza di Raimondo Todaro. La partecipante ha pianto e ha condiviso che trascorreva molto tempo con lui prima di entrare nella casa. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei coinquilini e del pubblico.

Francesca Manzini al Grande Fratello Vip era abituata a trascorrere gran parte del suo tempo con Raimondo Todaro, infatti sta accusando molto la sua assenza. Tra loro è nata una speciale amicizia, l'imitatrice in questi giorni ha negato di essersi invaghita del suo compagno di avventura anche se il suo atteggiamento ha palesemente dimostrato il contrario. In confessionale però ha ammesso che prova qualcosa per lui, però ha già precisato che non farà alcun passo verso di lui dal momento che ha già una fidanzata fuori dalla casa più spiata d'Italia. Finiti in nomination Ibiza e il ballerino sono stati mandati per qualche giorno in un monolocale, lui e Francesca Manzini quindi resteranno lontani per un po'. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesca Manzini in lacrime al Grande Fratello Vip, la confessione: “Mi manca Raimondo”

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