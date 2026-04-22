GRANDE FRATELLO VIP | ILARY BLASI PUNTA TUTTO SU UN CONFRONTO DI FUOCO

Mercoledì 22 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi. La puntata prevede un confronto molto acceso tra alcuni concorrenti, che si svolgerà davanti alle telecamere. La conduttrice presenterà questa scena come uno dei momenti principali della serata, senza anticipare ulteriori dettagli su cosa accadrà.

Mercoledì 22 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Antonella Elia è la prima finalista di Gf Vip: nella Casa scoppia il caos. Paola Caruso va su tutte le furie, stasera un confronto di fuoco le metterà una di fronte all’altra. Francesca Manzini alle prese con una coreografia: talento incontenibile o egocentrismo senza misura? La Casa è divisa tra chi la difende e chi l’attacca senza mezzi termini i suoi “tecnicismi” e non solo. Stasera potrà rispondere alle accuse dei suoi nemici, dopo le scintille della notte tra lei e Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Bubinoblog

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