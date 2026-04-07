Martedì 7 aprile andrà in onda su Canale 5 un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi. La serata sarà dedicata a un faccia a faccia tra alcuni dei concorrenti del reality, caratterizzato da un forte tono drammatico. La conduttrice ha deciso di puntare su questo momento di confronto diretto tra i partecipanti, che sarà trasmesso in prima serata.

Martedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In Casa aria di tradimenti e contrasti insanabili: quella tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso è una amicizia al capolinea. Dopo giorni di tensione, insulti e inedite alleanze, stasera un faccia a faccia di confronto. La primavera, però, fa nascere anche nuovi interessi nella Casa: Renato Biancardi rapito da Adriana Volpe, Antonella Elia rivela una segreta attrazione per Marco Berry. E Raimondo Todaro ed Alessandra Mussolini scoprono nuove affinità. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI PUNTA TUTTO SU UN DRAMMATICO FACCIA A FACCIA

“Scelte le due opinioniste”. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi punta su nomi importantiIlary Blasi si prepara a tornare in prima serata con uno dei titoli più riconoscibili della televisione italiana.

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Grande Fratello. . Alessandra su Antonella e Adriana: “Le vedo controllate e costruite” #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/I-pregi-e-i-difetti-dei-vip-nella-Casa - facebook.com facebook

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