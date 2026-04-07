Martedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In Casa aria di tradimenti e contrasti insanabili: quella tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso è una amicizia al capolinea. Dopo giorni di tensione, insulti e inedite alleanze, stasera un faccia a faccia di confronto. La primavera, però, fa nascere anche nuovi interessi nella Casa: Renato Biancardi rapito da Adriana Volpe, Antonella Elia rivela una segreta attrazione per Marco Berry. E Raimondo Todaro ed Alessandra Mussolini scoprono nuove affinità. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI PUNTA TUTTO SU UN FACCIA A FACCIA CHOC

GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI PUNTA TUTTO SU UN DRAMMATICO FACCIA A FACCIAMartedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi.

Ilary Blasi guida un faccia a faccia esplosivo al GF VipMartedì 7 aprile, Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi.

Temi più discussi: Ilary Blasi non rialza il Grande Fratello Vip, flop contro la Via Crucis: ma gli autori la 'coccolano' con un gesto tenerissimo; Grande Fratello VIP: Ilary Blasi annuncia ai concorrenti i VIP nominati Video; GFVip, spunta un video del camerino (enorme) di Ilary Blasi e i fan notano subito: Quello di Signorini...; Grande Fratello Vip 2026 : tre motivi per cui non sta funzionando (e c'entra anche Ilary Blasi).

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con tanti colpi di scena: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it

Grande Fratello Vip (7 aprile): Ibiza Altea eliminata, Ilary Blasi commossa, liti furiose e due concorrenti rischiano l'addioTanti avvenimenti nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile 2026, Ilary Blasi si commuove, scontro al vetriolo Elia-Mussolini, cosa è successo ... libero.it

Siamo quasi al giro di boa di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip - facebook.com facebook