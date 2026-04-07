GRANDE FRATELLO VIP | ILARY BLASI PUNTA TUTTO SU UN FACCIA A FACCIA CHOC

Da bubinoblog 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 aprile, in  prima serata  su  Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici  e  Selvaggia Lucarelli. In Casa aria di tradimenti e contrasti insanabili: quella tra Antonella Elia,  Alessandra Mussolini  e  Paola Caruso  è una amicizia al capolinea. Dopo giorni di tensione, insulti e  inedite alleanze, stasera un faccia a faccia di confronto. La primavera, però, fa nascere anche nuovi interessi  nella Casa:  Renato Biancardi  rapito da  Adriana Volpe,  Antonella Elia  rivela una segreta attrazione per  Marco Berry. E Raimondo Todaro  ed  Alessandra Mussolini  scoprono nuove affinità. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI PUNTA TUTTO SU UN DRAMMATICO FACCIA A FACCIAMartedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi.

Ilary Blasi guida un faccia a faccia esplosivo al GF VipMartedì 7 aprile, Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi.

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