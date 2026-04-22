Grande Fratello Vip anticipazioni serata | tensioni e sorprese

Stasera, mercoledì 22 aprile, su Canale 5 va in onda l’undicesimo episodio del Grande Fratello Vip. La serata promette momenti di tensione e sorprese, con i concorrenti che affrontano nuove sfide all’interno della casa. L’appuntamento si svolge in prima serata, offrendo agli spettatori un approfondimento sulle dinamiche tra i partecipanti. La trasmissione segue il consueto format con interventi, eliminazioni e colpi di scena.

Va in onda questa sera, mercoledì 22 aprile, in prima serata su Canale 5, l’undicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy torna con una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Il clima nella Casa è sempre più teso e le dinamiche degli ultimi giorni promettono sviluppi importanti. Antonella Elia prima finalista: reazioni e scontri. Uno dei momenti più attesi riguarda la proclamazione della prima finalista. Antonella Elia conquista questo traguardo, ma la notizia non viene accolta con entusiasmo da tutti.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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Anticipazioni Grande Fratello Vip tensioni e sorprese nella puntata di stasera

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