Grande Fratello Vip 8 | anticipazioni 20 marzo tensioni nomination e chi sarà immune

Il 20 marzo, il Grande Fratello Vip 8 ha proposto una nuova puntata ricca di tensioni e confronti tra i concorrenti. Sono state annunciate le nomination e sono stati assegnati i vari stati di immunità. Raimondo Todaro ha deciso di condividere alcuni aspetti della sua esperienza all’interno della casa, senza filtri. La puntata ha mostrato momenti di discussione e scontri tra i partecipanti.

Dalle prime discussioni ai momenti più intensi, la nuova puntata del reality entra nel vivo. Riflettori puntati su nomination, immunità e Raimondo Todaro che si racconterà senza filtri. La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 va in onda questa sera, venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5 al termine de La Ruota della Fortuna. Il reality torna con nuovi sviluppi dopo i primi giorni trascorsi nella Casa più spiata d'Italia, tra dinamiche già accese e momenti di forte emozione. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il trio commenterà quanto accaduto nei primi giorni di convivenza, tra strategie, crisi e inevitabili contrasti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8: anticipazioni 20 marzo, tensioni, nomination e chi sarà immune Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 20 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 20 marzo: Antonella Elia prima e immune, male Ibiza AlteaLa nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 sta entrando nella fase in cui il pubblico inizia davvero a orientare le dinamiche della Casa. Tutti gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip 8 stasera su Canale 5: anticipazioni e prime nomination; Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli fuoriclasse (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi è perfetta (8); Grande Fratello VIP: GionnyScandal si apre sul suo passato e racconta la sua storia Video; Grande Fratello Vip 8 al via stasera: la lista completa dei vipponi esclusi e dei concorrenti spia. Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli fuoriclasse (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi è perfetta (8)Nella puntata del 17 marzo del Gf Vip 8, Lucarelli spiazza tutti e Ilary Blasi torna in gran forma, mentre la Mussolini non dà il meglio di sé: le pagelle ... libero.it Grande Fratello Vip 8: anticipazioni 20 marzo, tensioni, nomination e chi sarà immuneDalle prime discussioni ai momenti più intensi, la nuova puntata del reality entra nel vivo. Riflettori puntati su nomination, immunità e Raimondo Todaro che si racconterà senza filtri. La seconda ... movieplayer.it Colpo di scena al Grande Fratello Vip, è proprio lei a salutare tutti e aprire la porta rossa - facebook.com facebook La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com