Anticipazioni Grande Fratello Vip 14 aprile | i sondaggi su chi verrà eliminato sorprese a Berry e Todaro

Martedì 14 aprile si terrà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale si discuterà delle dinamiche tra alcuni dei concorrenti e si conosceranno i risultati dei sondaggi sull’eliminazione. La serata sarà caratterizzata anche da alcune sorprese rivolte a Marco Berry e Raimondo Todaro, mentre si continuerà a monitorare il rapporto tra alcuni dei partecipanti più discussi.