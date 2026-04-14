Anticipazioni Grande Fratello Vip 14 aprile | i sondaggi su chi verrà eliminato sorprese a Berry e Todaro
Martedì 14 aprile si terrà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale si discuterà delle dinamiche tra alcuni dei concorrenti e si conosceranno i risultati dei sondaggi sull’eliminazione. La serata sarà caratterizzata anche da alcune sorprese rivolte a Marco Berry e Raimondo Todaro, mentre si continuerà a monitorare il rapporto tra alcuni dei partecipanti più discussi.
Nella puntata di martedì 14 aprile del Grande Fratello Vip tanti i temi da affrontare: dal rapporto tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, passando per le sorprese a Marco Berry e Raimondo Todaro. Infine, in sondaggi su chi dovrà lasciare la Casa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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