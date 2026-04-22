Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, alle 21:35, sarà trasmessa su Canale 5 l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La diretta sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma ufficiale del canale. L’episodio, come di consueto, andrà in onda in prima serata e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva e online.

Questa sera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda l’11esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere l’11esima puntata

Grande Fratello - L'ingresso di Dolce nella Casa

Notizie correlate

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntataStasera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 17 aprile: la crisi delle regine e la prima finalista; Grande Fratello Vip 2026, nona puntata: cos'è successo il 14 aprile; Grande Fratello Vip, anticipazioni: la prima finalista e un ritiro. Caos Todaro, le ‘regine’ si sfidano. Sondaggi e cosa vedremo stasera.

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di mercoledì 22 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiGrande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi torna con un nuovo televoto: nella casa l'aria di finale comincia a farsi sentire tra i concorrenti! superguidatv.it

Grande Fratello Vip, anticipazioni: Renato in crisi per il triangolo, Mussolini sotto accusa e televoto decisivo. Sondaggi e cosa vedremo staseraOggi mercoledì 22 aprile 2026 va in onda l’undicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Adriana Volpe verso l’immunità, chi viene eliminato ... libero.it

«Quando uscirò da qui, farò subito un bonifico per aiutare Paola e suo figlio. » Francesca Manzini, nella casa del Grande Fratello Vip, non riesce a nascondere la sua agitazione per la sorte di Paola Caruso. La paura che possa essere proprio lei a dover lasci - facebook.com facebook