Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv | dove vedere l’ottava puntata

Stasera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21:35, su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026. La diretta televisiva permette di seguire l’evento in prima visione, mentre lo streaming è disponibile sulla piattaforma ufficiale del canale. La trasmissione si svolge nella casa del reality show, con i concorrenti che partecipano alle varie prove e alle nomination.

Stasera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataStasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello VIP - L'ingresso di Antonella Elia in Casa

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata; Grande Fratello Vip 2026 : tre motivi per cui non sta funzionando (e c'entra anche Ilary Blasi); Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile.

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 10 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip di Ilary Blasi torna su Canale 5 venerdì 10 aprile 2026: c'è sempre più tensione tra i concorrenti! superguidatv.it

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