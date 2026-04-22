Grande Fratello Vip 2026 diretta undicesima puntata

Questa è la diretta dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione viene trasmessa in diretta e aggiornata in tempo reale. La notizia è stata pubblicata su una piattaforma online dedicata all'informazione di intrattenimento. La puntata è una delle tappe del reality e si svolge nel corso di questa sera. La testata che riporta la notizia è nota nel settore dell'informazione televisiva.

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