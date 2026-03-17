Grande Fratello Vip 2026 diretta prima puntata

Martedì 17 marzo 2026 si è tenuta la prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Durante la diretta sono stati presentati i primi concorrenti che hanno varcato la porta rossa, mentre le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno partecipato alle discussioni in studio. La puntata ha segnato l’inizio ufficiale del reality show.

Anticipazioni prima puntata di martedì 17 marzo 2026. Dopo l’ingresso dei primi concorrenti, scatta ufficialmente l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Questa sera – martedì 17 marzo 2026 – va in onda in diretta su Canale 5 la prima puntata, che accende i riflettori sui 16 concorrenti scelti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti (quali?) e a contendersi il montepremi finale. Per alcuni di loro, come scritto in apertura, l’avventura è già iniziata: la casa ha accolto anticipatamente Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, protagonisti dell’ Open House di venerdì scorso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta prima puntata Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Leggi anche: Grande Fratello VIP 2026: gli opinionisti e la data della prima puntata Grande Fratello Vip 2026, caos prima ancora di iniziare Contenuti utili per approfondire Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: confermati due volti di Amici e Temptation Island; Grande Fratello, per la prima volta 4 concorrenti entrano in anticipo: ecco chi sono. Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi stasera il debutto su Canale 5: concorrenti, novità, opinionistiGrande Fratello Vip 2026 al via su Canale 5: concorrenti, quanto dura, opinionisti e dove seguirlo in tv, streaming e social. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizioneGrande Fratello Vip 2026: cast, concorrenti, opinioniste, conduttrice, Casa, location, quante puntate, quando inizia, durata, Canale 5 ... tpi.it Ritorna in onda Il Grande Fratello Vip. Vincerlo cambia davvero la carriera Cosa fanno oggi gli ex vincitori - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul #grandefratellovip #adrianavolpe x.com