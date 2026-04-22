Alle 22:03 di ieri sera è iniziata l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Dopo i saluti ai concorrenti eliminati e alle due conduttrici, l’host ha commentato che si tratta del più bel reality in onda. La puntata è poi proseguita con alcune discussioni tra i partecipanti, in particolare uno scontro tra due concorrenti, Paola e Antonella. La serata è continuata con varie prove e confronti tra i vip in gara.

22 aprile – 21:58. Breve anteprima. 22 aprile – 22:03. Comincia l’undicesima puntata di GFVIP. Dopo i saluti alla “ mie star ” Selvaggia e Cesara e agli eliminati, Ilary puntualizza che sta conducendo “ il più bel reality che ci sia ” e si collega subito coi vip. Al centro del salone c’è un robot con le sembianze di un alieno, che Francesca ha rotto per sbaglio. Si chiama Freezolino. “ Che nome orrendo gli avete dato “, commenta la Blasi. 22 aprile – 22:06. Stop al televoto tra Paola, Alessandra e Adriana. 22 aprile – 22:07. I commenti dei concorrenti ad Antonella prima finalista. Lo scorso venerdì, Antonella è stata eletta prima finalista....🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta undicesima puntata: è scontro tra Paola e Antonella

Grande fratello vip 2026 | rissa sfiorata durante le nomination | Antonella Elia vs Paola Caruso

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