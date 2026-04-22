Grande Fratello Vip 2026 Antonella Elia e Paola Caruso faccia a faccia | reazione esagerata | Video Mediaset

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia è stata annunciata come prima finalista, scatenando una reazione forte da parte di Paola Caruso. La cantante ha reagito in modo esagerato, come mostrato in un video trasmesso da Mediaset. La scena ha attirato l’attenzione dei telespettatori, facendo discutere sui social e tra gli spettatori presenti in studio.

La proclamazione di Antonella Elia come prima finalista del Grande Fratello Vip 2026 ha fatto letteralmente “impazzire” Paola Caruso. A distanza di giorni è il momento di un chiarimento in diretta tv. Grande Fratello Vip 2026, lo scontro tra Antonella Elia e Paola Caruso. Antonella Elia, la prima finalista del GF Vip 2026, nel localino parla della reazione della Caruso dopo la sua proclamazione a prima finalista. “ Da Paoletta, il candido giglio, l’innocente e fragile, così cortese, educata, elegante, simpatica. Da Paoletta avevo vista la faccetta e che non fosse al settimo cielo, ma arrivare così in basso. Darmi del maiale che si crogiola nel fango, mi sembra esagerata la reazione ” – dice la Elia.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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