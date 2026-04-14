Grande Fratello Vip 2026 Antonella Elia contro Paola Caruso e Marco Berry | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia ha avuto diversi scontri con Paola Caruso e Marco Berry negli ultimi giorni. Le discussioni tra i concorrenti sono state riprese e condivise attraverso vari video pubblicati da Mediaset. La conduttrice ha avuto confronti diretti con entrambe le persone, creando momenti di tensione e discussione tra gli abitanti della casa.

Antonella Elia continua a dividere gli umori nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Negli ultimi giorni la conduttrice si è scontrata più volte con Paola Caruso e Marco Berry. Antonella Elia, lo scontro con Paola Caruso al Grande Fratello Vip 2026. Nelle ultime settimane il rapporto tra Antonella Elia e Paola Caruso è letteralmente precipitato nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Ta le due non c’è simpatia e in diverse occasioni si sono scontrati con toni accesi e violenti. Proprio la ex Bonas di Avanti un altro sottolinea: “ Antonella è violenta, un’aggressione verbale ci può stare, ma i limiti sono stati già superati, ma arrivare a ‘non chiedo scusa’, ‘mi prudono le mani’, ‘qui finisce male’, non ci siamo.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia contro Paola Caruso e Marco Berry | Video Mediaset Bufera al Grande Fratello Vip, per la concorrente top finisce malissimo (VIDEO) #gfvip Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini: la fine di un’amicizia | Video MediasetAntonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini da amiche a nemiche al Grande Fratello Vip 2026. Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 3 aprile: Paola Caruso contro Francesca Manzini e Antonella Elia, chi è al televoto