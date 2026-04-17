Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe e Antonella Elia | mutismo selettivo | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono verificati nuovi scontri tra alcuni concorrenti. Alessandra Mussolini ha rivolto accuse a Adriana Volpe e Antonella Elia, parlando di “mutismo selettivo”. Il confronto, ripreso dalle telecamere, ha portato a discussioni tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sulle reazioni o sviluppi successivi. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni già presenti tra alcuni concorrenti del reality.

Nuovo confronto – scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2026 tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Cosa è successo questa volta? Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe e Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2026. L’alleanza tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia è durata quanto un “gatto in tangenziale” nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Tra le tre non c’è sintonia e la conferma arriva, nuovamente, durante la diretta di venerdì 17 aprile 2026. La ex politica punta il dito contro Antonella Elia: “ ci sta esasperando, non ce la facciamo più. Portatevela dove volte, non parla con noi da giorni.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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