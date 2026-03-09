Il Grande Fratello Vip 2026 partirà il 17 marzo con un cast che include Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. La trasmissione vedrà la partecipazione di vari volti noti del mondo dello spettacolo e dello spettacolo televisivo. La nuova edizione si prepara a trasmettere episodi quotidiani e momenti di confronto tra i concorrenti all’interno della casa.

E se Selvaggia Lucarelli ritroverà delle vecchie conoscenze di Ballando con l'ex maestro Raimondo Todaro passato poi ad Amici, Alessandra Mussolini e Dario Cassini, con il quale Lucarelli si arrabbiò in diretta proprio su Rai1, tra le novità (vere) troviamo il rapper GionnyScandal; l'ex tronista di Uomini e Donne Nicolò Brigante; l'ex di Temptation Island Raul Dumitras; il musicista Renato Biancardi; l'altra ex di Temptation Island Lucia Ilardo - quella che stava con Rosario Guglielmi; la modella e influencer italoamericana Ibiza Altea già vista in Too Hot to Handle Italia su Netflix e, sempre dal mondo di Netflix, Giovanni Calvario, uno dei volti più controversi della prima edizione de L'amore è cieco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Grande Fratello Vip 2026: da Alessandra Mussolini alle veterane Antonella Elia e Adriana Volpe, ecco il cast

