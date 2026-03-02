italiani bloccati a dubai e nel golfo cosa rischiano e cosa aspettarsi

Decine di migliaia di italiani si trovano attualmente bloccati tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein e Qatar. Alcuni erano arrivati per una vacanza a Dubai, altri stavano facendo scalo verso l’Asia o l’Oceania, mentre diversi vivono e lavorano da tempo in quelle regioni. La situazione crea una serie di difficoltà pratiche per chi si trova in queste aree.

(Adnkronos) - Decine di migliaia di italiani si trovano improvvisamente “incastrati” tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein e Qatar: chi era arrivato per una vacanza al sole di Dubai, chi stava solo facendo scalo verso l'Asia o l'Oceania, chi lì vive e lavora da anni. Nel giro di poche ore, quella che per molti è la capitale globale del turismo e del transito aereo si è trasformata in una città sotto attacco, con scie di intercettori nel cielo e boati nella notte. E mentre l'Iran continua a lanciare missili e droni contro gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, l'incognita è una sola: quanto durerà questa sospensione forzata, e quanto è vicino il punto di rottura della stabilità regionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Tajani attiva Task Force Golfo: italiani bloccati a Dubai, frontiereIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione d’urgenza con gli ambasciatori italiani in Iran e nella regione del Golfo, nella...

UIL Scuola chiede tutela per i 204 studenti italiani bloccati a Dubai: D’Aprile sollecita un coordinamento istituzionale immediato per garantire rientro sicuro dopo la chiusura dello spazio aereo nel GolfoLa crisi in Medio Oriente ha prodotto effetti diretti sul sistema scolastico italiano.

