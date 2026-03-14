Supplenza che inizia il 16 marzo | è possibile dichiararla con riserva nelle GPS 2026 Ecco come

Il 16 marzo alcuni docenti inizieranno le supplenze attraverso la procedura di interpello. Per queste supplenze è possibile dichiarare la riserva nelle GPS 2026. La nomina riguarda insegnanti individuati per incarichi temporanei e si riferisce a un procedimento specifico che si avvierà in quella data. La notizia riguarda quindi l’avvio di un’operazione di assunzione a breve termine nelle scuole.

Supplenze: lunedì 16 marzo alcuni docenti prenderanno servizio individuati dalla procedura di interpello. Si tratta di un servizio che sarà ancora possibile inserire nelle GPS per il biennio 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Buongiorno a tutti. Mi sono iscritto in GPS e GI in Lombardia, classe di concorso A12 con 29 punti in seconda fascia. Darò disponibilità anche per il sostegno. Devo sperare in un annualità da GPS o qualche supplenza breve da GI Qualcuno mi sa dire da GI q - facebook.com facebook

Interpello nazionale per supplenza cdc AM2A – Ustica (PA) x.com