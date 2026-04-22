Governo verso la nomina di cinque sottosegretari
Oggi si prevede la nomina di cinque sottosegretari per il governo, con un Consiglio dei ministri programmato per mezzogiorno. La riunione non è ancora stata ufficialmente convocata, ma le nomine sembrano prossime a completare la composizione delle posizioni lasciate vacanti. La decisione riguarda i membri che andranno a rafforzare l’esecutivo, anche se i dettagli sulle persone coinvolte non sono ancora stati resi pubblici.
Il senatore di Fdi Balboni al posto di Delmastro alla Giustizia, Cannella alla Cultura e Barelli di FI ai Rapporti col Parlamento. Il giro di poltrone. Dovrebbe completarsi oggi, con il Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno ma ancora non ufficialmente convocato, il giro di nomine per riempire le caselle dei sottosegretari rimaste vacanti nella squadra di governo. Secondo quanto si apprende, il posto di Andrea Delmastro al ministero della Giustizia sarà ricoperto dal senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. Sempre in quota FdI, Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo dovrebbe ottenere il ruolo di sottosegretario alla Cultura.🔗 Leggi su Lettera43.it
URGENTE! HARFUCH SUELTA BOMBAZO VA BARRIENDO PAREJO CAIGA QUIEN CAIGA
Notizie correlate
Leggi anche: Governo, verso la nomina di 5 sottosegretari. Braccio di ferro sulla Consob
Governo, verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari: Balboni (Fdi) al posto di DelmastroDovrebbe completarsi oggi, con il Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno ma ancora non ufficialmente convocato, il giro di nomine per...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Governo, verso la nomina di 5 sottosegretari. Balboni alla Giustizia; L’ex capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli verso la nomina a viceministro dei Rapporti col Parlamento; Il risiko delle nomine verso la chiusura: Durigon passa al Mef; Governo, verso nomina 5 sottosegretari: Balboni a Giustizia, vice sindaco Palermo a Cultura.
Verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari, vicesindaco Palermo alla CulturaGiampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, è promosso al governo come sottosegretario alla Cultura. Alberto Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, alla Giusti ... ansa.it
Governo, verso la nomina di cinque sottosegretariDovrebbe completarsi oggi il giro di nomine per riempire le caselle dei sottosegretari rimaste vacanti nella squadra di governo. lettera43.it
Ennesima figura da brodi del governo e della Meloni sulla “norma remigrazione”. Solita legge scritta coi piedi da un esecutivo di incapaci. Meloni umilia le Camere: nuovo decreto, ma resta la norma remigrazione. Mattarella li tratta (giustamente) come degli as - facebook.com facebook
Il Governo ha fallito l’obiettivo del 3% sul deficit/PIL. È una brutta notizia per l’Italia e conferma il fallimento di Meloni dopo il record della pressione fiscale (43.1%) e dopo aver superato la Grecia nel rapporto Debito PIL. Giorgia comunica bene e governa male. x.com