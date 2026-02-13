Roma - I sindacati del trasporto aereo annunciano con fermezza le agitazioni previste per il 16 febbraio e il 7 marzo, nonostante l’appello del governo a rinviare gli scioperi in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, per evitare disagi ai viaggiatori. In un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i rappresentanti dei lavoratori hanno ribadito che manterranno le date, evidenziando come le richieste di miglioramenti salariali e di condizioni di lavoro siano ancora inevase. La decisione si è resa necessaria dopo che le trattative si sono arenate e il governo ha deciso di

Roma - Sindacati confermano le agitazioni del 16 febbraio e 7 marzo nel trasporto aereo, nonostante l’appello al rinvio per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina I sindacati del trasporto aereo tirano dritto e confermano gli scioperi già proclamati per il 16 febbraio e il 7 marzo, al termine dell’incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che non ha prodotto alcuna intesa. La riunione si è chiusa senza passi avanti e le organizzazioni dei lavoratori hanno ribadito la volontà di non modificare il calendario delle mobilitazioni. Alla luce dello stallo, prende corpo l’ipotesi di una precettazione da parte del Governo, misura che consentirebbe di limitare o rimodulare l’astensione dal lavoro per garantire i servizi minimi essenziali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Sciopero aerei, braccio di ferro col governo: verso la precettazione

Il Tar del Lazio ha recentemente dichiarato illegittima la precettazione dello sciopero previsto per novembre 2023, aggiungendosi a un quadro di decisioni giudiziarie contrarie alle misure del governo Meloni.

Il dibattito sui diritti dei passeggeri aerei coinvolge Parlamento e Ministeri, con l’obiettivo di garantire regole più chiare e equilibrate.

