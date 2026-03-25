dimissioni delmastro e bartolozzi ostellari e sisto in pole come sottosegretari di nordio mura come nuovo capo gabinetto

Dopo le dimissioni di due sottosegretari, sono emerse diverse candidature per i ruoli vacanti nel governo. Tra i nomi più citati ci sono Ostellari e Sisto, considerati favoriti per assumere la posizione di sottosegretari, mentre Mura è indicato come possibile nuovo capo di gabinetto. La scelta dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane.

Dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, Ostellari e Sisto in pole come successori al fianco di Nordio, mentre prende forma il rimpasto del governo con Mura verso il ruolo di capo di gabinetto Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, Andrea Ostellari e Francesco Paolo S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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