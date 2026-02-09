Torna il Carnevale di Milazzo | tre giorni di festa tra villaggio per bambini e sfilate di carri allegorici

Dopo due anni di stop, il Carnevale di Milazzo torna con entusiasmo. Da oggi e fino a domenica, la città si anima con sfilate di carri allegorici, musica e allegria. Per tre giorni, bambini e adulti si ritrovano nelle strade per divertirsi e condividere momenti di festa. Le vie di Milazzo si riempiono di colori e creatività, mentre i carri decorati sfilano tra la gente. È un’occasione per tornare a vivere la città in modo spensierato e partecipato.

Torna il Carnevale del Mare, giunto alla terza edizione che come sempre vuole essere un evento finalizzato ad offrire alla città il piacere di vivere il Carnevale come momento di comunità, creatività e condivisione. Un appuntamento che intende coniugare tradizione popolare, identità marinara e par-tecipazione collettiva. L'edizione 2026 si articolerà in tre giornate di festa. Il programma prevede due appuntamenti in-teramente dedicati alle sfilate dei carri allegorici, domenica 15 e martedì 17 febbraio, mentre già da sabato 14 febbraio, nell'area ex Ritrovo Diana, sarà attivo il Villaggio di Carnevale, con apertura dalle ore 17.

