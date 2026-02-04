Alessandria si racconta in audio | il viaggio di Don Giovanni tra storia mito e paesaggi sonori

Alessandria si prepara a vivere un’esperienza sonora unica. Attraverso un viaggio tra storia, mito e paesaggi sonori, il progetto “Alessandria si racconta in audio” promette di coinvolgere i cittadini in un percorso immersivo, che trasforma la città in un palcoscenico da ascoltare e scoprire.

Alessandria si prepara a vivere un’esperienza sonora unica, che unisce storia, mito e paesaggio in un viaggio immersivo. Il 8 febbraio 2026, alle ore 21, al Teatro Alessandrino andrà in scena *Don Giovanni*, uno spettacolo diretto da Arturo Cirillo che ripropone il mito del seduttore senza pietà attraverso un’inedita sintesi di testi e musica. L’adattamento, ispirato ai testi di Molière, Lorenzo Da Ponte e alla colonna sonora di Wolfgang Amadeus Mozart, non si limita a raccontare la leggenda, ma la rilegge con uno sguardo contemporaneo, dove il comico si intreccia all’assurdo, la poesia si scontra con la tragedia, e la seduzione diventa metafora di una ricerca senza fine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Venerdì sera al Teatro Gentile di Fabriano Arturo Cirillo porta in scena il mito di Don Giovanni.

Sicilia Segreta invita a esplorare i borghi dimenticati dell’isola, un percorso tra storia rurale e paesaggi autentici.

