Il Milan ha avviato trattative con il Real Madrid per un possibile trasferimento e Tare ha manifestato l'interesse a un giocatore simile a Modric. La società rossonera sta valutando diverse opzioni sul mercato italiano e internazionale per rafforzare la rosa. Le negoziazioni sono in corso e la dirigenza tiene sotto stretta osservazione gli sviluppi delle trattative.

Il Milan si guarda intorno e sta sondando il calciomercato, italiano e internazionale, alla ricerca di quei giocatori che possano innalzare il tasso tecnico della rosa di mister Massimiliano Allegri. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sanno benissimo come, nell'annata che - verosimilmente - vedrà il Diavolo rientrare in Champions League, serviranno calciatori di un livello qualitativo superiore per potenziare un organico di per sé già competitivo. E in qualsiasi settore del campo. PROSSIMA SCHEDA Nella nostra disamina sul calciomercato estivo 2026 del Milan partiamo dall'attacco. Il quale, probabilmente, andrà ripensato e ristrutturato per larga parte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, colpo di calciomercato dal Real Madrid: Tare sogna il Modric-bis. I dettagli

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