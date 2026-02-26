Modric un altro anno al Milan? Discorsi partiti il Diavolo prova a convincerlo

Il Milan continua la sua stagione con l'obiettivo di rientrare in Champions League a partire dal prossimo anno. Servirà restare tra le prime quattro in Serie A. Il ritorno nell'Europa che conta sarebbe fondamentale anche per rinforzare la rosa e per trattenere alcuni big già presenti in rosa. Tra questi resta da capire il futuro di Luka Modric: il centrocampista croato ha un'opzione anche per la prossima stagione, ma la scelta spetta solo a lui. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ceduto Loftus-Cheek in estate? Occhio al colpo: nel mirino.>>> Come scrive 'Tuttosport' sarebbero iniziate le grandi manovre per convincere Modric a fare almeno un altro anno in rossonero, sia da parte della società che da parte di allenatore e squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

