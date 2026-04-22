Goretzka Milan accelerata rossonera | il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco Le ultime sulla trattativa

Il Milan ha intensificato i contatti con il Bayern Monaco per ottenere il trasferimento di Goretzka. La società rossonera sta spingendo sia sul club tedesco che sul giocatore, cercando di accelerare le trattative prima dell'inizio della prossima stagione. Le discussioni riguardano principalmente le modalità di un eventuale trasferimento, mentre si attendono aggiornamenti sui dettagli dell'accordo. La trattativa si configura come una delle principali priorità del mercato estivo del club.

Mercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Tutti i dettagli Como, Suwarso: «Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità. Complimenti all’Inter» Mercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Tutti i dettagli Max Tonetto, dall’erba dell’Olimpico al volante: l’ex terzino della Roma oggi guida Uber. Ecco il motivo Zapata torna a disposizione di D’Aversa? Le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante del Torino Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Notizie correlate Calciomercato Milan: Goretzka verso la permanenza al Bayern Monaco, le ultimeNegli ultimi tempi il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto, è stato più e più volte accostato al Milan,... Mateta Milan, clamoroso colpo di scena nella notte! Accelerata rossonera e trattativa in chiusura, ecco cos’è successoMateta Milan, clamoroso colpo di scena nella notte! Accelerata rossonera e trattativa in chiusura, ecco cos’è successo Torino, il mercato non si... Contenuti e approfondimenti Goretzka Milan, pressing su Bayern e giocatore. Tutti gli aggiornamenti sul possibile colpo a centrocampoIl Milan ha deciso di accelerare in modo deciso per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero sta spingendo con convinzione ... calcionews24.com Goretzka-Milan, la spinta rossonera per il centrocampista del Bayern: si fa sul serio!Leon Goretzka dirà addio al Bayern Monaco al termine della stagione senza rinnovare il contratto. Otto anni in Baviera si concluderanno con un’uscita da free agent, uno scenario che apre scenari di ... spaziomilan.it